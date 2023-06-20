Viber впервые оштрафовали за отказ удалить ложную информацию о военной операции

Московский суд назначил Viber административный штраф на 1 млн руб. Причиной стал отказ мессенджера удалить признанную недостоверной информацию о военной операции на Украине. Это первый для Viber штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению).

Роскомнадзор в течение года направил мессенджеру шесть уведомлений об удалении данных. Представитель Viber на заседании сказала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ. В компании также заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.

Юрист просила не привлекать мессенджер к ответственности, так как Viber «сделал все возможное и доступное технически для удаления и блокировки сообществ». «Кроме того, это первый протокол, и компания не намерена нарушать законы Российской Федерации»,— сказала представительница ответчика (цитата по «РИА Новости»).

За неудаление информации о военной операции суды в России также штрафовали Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Telegram, фонд Wikimedia (владелец «Википедии»).

Лаура Кеффер