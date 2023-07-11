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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за неудаление информации о военной операции

Судебный участок мирового судьи в Москве назначил два штрафа американскому сервису Twitch за неудаление запрещенного в РФ контента. Первый штраф — на сумму 4 млн руб., второй — на 3 млн руб.

«Признать компанию Twitch Interactive виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)»,— огласил решение судья (цитата по ТАСС).

Первый протокол был составлен из-за отказа удалить три видеоролика, касающиеся военной операции на Украине. Также Федеральной налоговой службой были выявлены видеоролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

В январе Twitch оштрафовали на 4 млн руб. за трансляцию интервью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича Марку Фейгину (внесен в РФ в реестр иностранных агентов). В апреле сервису был назначен еще один штраф за неудаление информации по четырем ссылкам, касавшимся военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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