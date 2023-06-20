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Коммерсантъ FM
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Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить каналы с недостоверной информацией о СВО

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, на которых публикуется информация о военной операции, признанная судом недействительной. Мессенджер признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению).

В материалах суда также отмечается, что Telegram отказался удалять каналы, в которых мошенники вымогали у пользователей деньги. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В феврале 2022 года Telegram выплатил штрафы по трем исполнительным производствам на 11 млн руб. за неудаление запрещенной информации. В августе мессенджер по той же причине оштрафовали на 4 млн руб. К маю 2023-го Telegram погасил все штрафы по исполнительным производствам в России.

За неудаление информации о военной операции также неоднократно штрафовали Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и фонд Wikimedia (владелец «Википедии»).

Лаура Кеффер

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