Суд оштрафовал Dropbox за неудаление недостоверной информации о военной операции

Мировой суд Москвы оштрафовал на 2 млн руб. файловый хостинг Dropbox International Unlimited Company. Причиной стало неудаление информации о военной операции России на Украине.

«Признать организацию Dropbox International Unlimited Company виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)»,— сказал судья (цитата по ТАСС).

Согласно протоколу, в материалах хостинга содержалась недостоверная информация. Она якобы была направлена на дестабилизацию политической обстановки в России.

Российские суды регулярно штрафуют соцсети по этой статье. В частности, в мае Telegram оштрафовали на 4 млн руб., также первый штраф получил мессенджер Viber. Сегодня, 11 июля, суд назначил Twitch два штрафа на 7 млн руб., один из них — также за неудаление информации о военной операции.

Лаура Кеффер