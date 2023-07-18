Восток Крыма пытались атаковать 28 беспилотниками

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотниками на востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, девять беспилотных летательных аппаратов были сбиты системой ПВО, 19 — подавлены средствами РЭБ. Минобороны позднее уточнило, что сбиты были 17 беспилотников, подавлены — 11.

Господин Аксенов написал в Telegram, что никто не пострадал. Минобороны сообщило, что разрушений нет.

Глава региона также не уточняет, какие объекты подверглись атаке. На востоке полуострова находится Крымский мост, который накануне, 17 июля, был частично разрушен надводными беспилотными аппаратами. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины. Киев не брал на себя ответственность за атаку.

Подробнее об атаке 17 июля — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев