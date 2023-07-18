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Коммерсантъ FM
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Захарова: ФРГ, Дания и Швеция не информировали Россию о расследовании по «Северным потокам»

Власти Германии, Дании, Швеции отказали РФ в создании следственной группы по «Северным потокам», сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Страны ни разу не информировали Россию о ситуации с расследованием диверсии, отметила она.

«Власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании. Все три государства ответили отказами на официальные запросы России об оказании правовой помощи и создании совместной следственной группы»,— отметила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). Так она прокомментировала совместное заявление немецких, датских и шведских дипломатов, в котором утверждается, что эти страны информировали Россию о расследованиях подрывов «Северных потоков».

По ее словам, отказ Германии, Дании и Швеции полноценно участвовать в тематических дискуссиях «еще раз говорит о неэффективности расследований подрыва газопроводов».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках» на межнациональном уровне, но ее резолюцию не приняли.

В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента. Они утверждают, что версия причастности Украины или «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение. Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявлял, что к подрыву газопроводов могут быть напрямую причастны власти США. Киев и Вашингтон отвергают причастность к диверсии.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в публикации «Ъ» «Кто подорвал трубу».

Александр Кислов

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