Кто подорвал трубу

США просили Украину не взрывать газопровод «Северный поток». С такими публикациями, ссылаясь на источники, вышли сразу несколько западных СМИ — от американской газеты The Wall Street Journal до нидерландской телерадиовещательной корпорации NOS. Об обстоятельствах инцидента рассказали также немецкие издания Die Zeit и ARD. По данным журналистов, нидерландской военной разведке (MIVD) стало известно о планах Киева совершить диверсию на трубопроводе, чем она тут же поделилась с американскими коллегами. В Вашингтоне информацию о причастности Киева к атаке не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Версия о причастности Украины или некой «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» в сентябре 2022 года неожиданно получила подтверждение.

Сразу несколько западных СМИ 13 июня опубликовали материалы, в которых утверждается, что Киев действительно планировал диверсию на трубопроводе, обеспечивавшего поставки газа из РФ в Европу.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что летом 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) получило от службы военной разведки Нидерландов срочное донесение: украинская диверсионная группа намерена арендовать яхту на Балтийском море и с помощью группы водолазов заложить взрывчатку на четырех трубах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

По словам источников издания, в ЦРУ к информации коллег отнеслись серьезно, хотя и засомневались в способности Украины осуществить столь сложную операцию на глубине около 80 метров. Тем не менее, уверяют анонимные собеседники, ЦРУ попросило украинское правительство отказаться от подобного замысла, целью которого было нарушить ключевой канал снабжения Европы российским газом.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS во вторник поддержала версию американских журналистов, выпустив расследование, проведенное совместно с Nieuwsuur и немецкими изданиями Die Zeit и ARD. Пообщавшись с неназванными источниками и проанализировав различные документы, расследователи заявили, что в июне 2022 года ЦРУ настоятельно попросили Украину не взрывать «Северные потоки».

По их информации, атака должна была произойти 17 июня, сразу после завершения учений НАТО в Балтийском море.

«Диверсия не состоялась в июне, но в сентябре трубопровод был взорван почти по такому же сценарию, который тремя месяцами ранее раскрыла MIVD»,— отметила NOS, при этом не делая окончательного вывода о том, кто все-таки осуществил операцию на дне Балтийского моря.

Нидерландское СМИ подчеркнуло, что атака «вызвала большой ажиотаж во всем мире и до сих пор оставляет множество вопросов». «Изначально многие указывали на Россию. Но появляется все больше свидетельств, что Украина была причастна к акции, что решительно отрицает президент Зеленский»,— пишет NOS.

Утверждается, что голландские разведчики узнали о планах Украины от информатора в Киеве.

По этой версии, руководить операцией намеревался командующий ВСУ Валерий Залужный, а президент Владимир Зеленский якобы даже не был поставлен в известность о подобных планах.

В частности, на особую роль господина Залужного указывает и американское издание Politico. И хотя признаков украинского следа в диверсиях все больше, правительство премьера Марка Рютте не намерено увязывать какие-либо выводы об инциденте с дальнейшей помощью Украине в ее конфликте с Россией, отметили журналисты.

Неделей ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона уже писала, что ЦРУ узнали о подготовке к атаке от «европейского разведывательного агентства». И оно, как выяснилось теперь, было нидерландским. При этом, подчеркивают СМИ, западные спецслужбы были не в восторге от затеи взорвать «Северные потоки» и попытались сорвать диверсию. Правда, NOS пояснила: хотя разведки союзников и склоняются к версии причастности Украины, «полной уверенности по-прежнему нет, и в настоящее время рассматриваются несколько вариантов». Один из источников отметил, что вряд ли стоит ждать в ближайшее время окончательных результатов официального расследования и тем более «единодушного ответа европейских стран», который еще в ноябре 2022 года пообещал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. «Боюсь, что результаты расследования — это неудобная правда»,— заключил источник.

ЦРУ публикации СМИ комментировать не стало. Госдепартамент США также никаких подробностей не привел. «Мы не комментирует частные дипломатические переговоры, которые ведем с представителями Украины. Что касается вопроса, то это дело относится к расследованию, которое ведут ряд европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований»,— заявил во вторник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Так или иначе Украина какую-либо причастность к взрывам отрицает.

Неделю назад Владимир Зеленский вновь заявил: «Я убежден, что наша армия и наши разведывательные службы не имеют к этому никакого отношений». В интервью Politico он также заверил, что «никогда бы не поступил так» и «ничего подобного Украина не делала».

Примечательно, что российские власти Украину в диверсии не подозревали. Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Киеву подрыв газопроводов был невыгоден, а версия об «проукраинской группировке», появившаяся в СМИ несколько месяцев назад, была «вброшена», чтобы скрыть «истинных заказчиков преступления». По мнению господина Патрушева, возможности для осуществления такой диверсии «точно имеются у США и Англии». «Полная чушь»,— говорил об украинском следе в инциденте и президент РФ Владимир Путин в марте. Еще ранее — в сентябре 2022 года — господин Путин обвинял во взрывах на трубопроводах «англосаксов».

Алексей Забродин