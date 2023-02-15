Журналист Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за боязни отказа Германии от санкций против России

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден решился на подрыв газопроводов «Северные потоки» из-за страха, что Германия откажется от санкций против России. Господин Херш утверждает, что Джо Байден перенес подрывы газопроводов с июня на сентябрь 2022 года.

По его словам, в США опасались, что Германия может отменить санкции против России, в том числе «Северного потока-2» из-за холодной зимы. «Байден решил дать немцам замерзнуть этой зимой. Президент США предпочел бы, чтобы Германия скорее замерзла, чем перестала поддерживать Украину <…> Люди, участвовавшие в операции, увидели, что президент хочет заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей, и это привело их в ужас»,— сказал Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung.

Господин Херш добавил, что при подрыве взорвались шесть из восьми заложенных бомб. По его словам, это произошло из-за того, что бомбы слишком долго пролежали под водой. Он утверждает, что изначально операция по подрыву планировалась на июнь 2022 года, но позже была перенесена на сентябрь.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией, а также начали независимые расследования произошедшего.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"» со ссылкой на один источник «с непосредственным знанием оперативного планирования». В тексте утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме назвали слова господина Херша ложью и полной фикцией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Олеся Павленко