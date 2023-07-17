Путин: ответ за теракт на Крымскому мосту, конечно, будет

Президент России Владимир Путин, завершая совещание в связи с терактом на Крымском мосту, заявил, что ответственность за него лежит на «киевском режиме». «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения»,— заявил президент.

По словам Владимира Путина, теракт на Крымском мосту «был не только бессмысленным, но и жестоким, так как погибли невинные гражданские лица».

Он также потребовал оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

Около четырех часов утра в понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили «из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Позднее НАК заявил, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была доставлена в больницу Краснодара. У нее диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб легких и множественные колото-резаные раны конечности. Ей провели необходимый комплекс клинико-диагностических исследований.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».