Власти Одессы сообщили о повреждении портовых объектов в результате ракетной атаки

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ночью Одессу попытались атаковать крылатыми ракетами, однако их сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили объекты портовой инфраструктуры, ранен пожилой мужчина.

«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу»,— написал Сергей Братчук в своем Telegram-канале, добавив, что на подлете в Одесскую область был сбит 21 беспилотник.

В ночь на 18 июля в восточной и южной частях Украины действовала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Николаеве. К утру оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило о повреждении объекта промышленности в Николаеве в результате попадания беспилотника, начался пожар. Всего, по словам украинского командования, над Николаевской областью сбили четыре БПЛА.

Лусине Баласян