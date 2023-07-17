Расследование ЧП на Крымском мосту взяли на контроль в прокуратуре РК

Расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взяли на контроль в прокуратуре РК. Об этом сообщил оперативный штаб Крыма.

На место ЧП направился прокурор республики Олег Камшилов.

Кроме того, обстоятельства произошедшего расследуют специалисты по особо важным делам и следователи-криминалисты ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. Сообщается, что следственными органами региона создана специальная группа для расследования происшествия на Крымском мосту.

Ранним утром 17 июля движение транспорта на Крымском мосту было остановлено в связи с чрезвычайным происшествием. В соцсетях распространилась информация о взрывах в районе моста около 03:00. Официальной информации с деталями происшествия к настоящему времени не поступало. Известно, что в результате произошедшего погибли супруги из Белгородской области. Травмы получила 14-летняя дочь погибших. По данным минтранса РФ, повреждено дорожное покрытие в районе 145-й опоры. Сами опоры конструкции не повреждены. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ответственными за произошедшее являются украинские военные. В ГУР Украины произошедшее не комментируют.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram