При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

В результате происшествия на Крымском мосту погибли два человека. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Травмы также получила несовершеннолетняя девочка. По данным минздрава Кубани, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Ребенка готовят к транспортировке. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что погибшие — родители пострадавшего ребенка.

«В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область»,— добавил господин Гладков.

Как сообщили в минтрансе РФ, в результате ЧП повреждено дорожное полотно, опоры моста не пострадали.

В соцсетях распространяются фотографии поврежденного внедорожника на Крымском мосту. Официальные ведомства не раскрывают детали произошедшего.

Анастасия Донскова

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