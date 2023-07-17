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В Минтрансе РФ отрицают повреждение опор на Крымском мосту

Минтранс России заявил, что на Крымском мосту произошло повреждение дорожного полотна, но не опор, как об этом ранее сообщили российские СМИ. Официальное заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

При этом, Минтранс утверждает, что повреждение произошло со стороны полуострова. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ЧП, из-за которого закрыли движение по мосту через Керченский пролив, произошло со стороны Кубани.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается», — заявили в Минтрансе РФ.

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