Из-за ЧП остановлено движение на Крымском мосту

На Крымском мосту полностью остановили автомобильное движение из-за ЧП в районе 145-й опоры. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на месте ЧП работают правоохранительные органы и все ответственные службы. «Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Аксенов, не уточняя, что именно произошло.

Телеграм-канал Baza утверждает, что один из пролетов обрушился. Как минимум, два человека погибли, еще один пострадал. По информации телеграм-канала Shot, причиной ЧП стала атака со стороны ВСУ, произошедшая около 4:00. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в это время в районе моста были слышны звуки взрывов.

Советника главы Крыма Олег Крючков заявил, что власти республики окажут всю необходимую помощь туристам. «В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он, также не поясняя, о каком ЧП идет речь.

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram