В ГУР Украины Крымский мост назвали «лишней конструкцией»

Спикер главного разведывательного управления минобороны Украины Алексей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав мост «лишней конструкцией», процитировав заявление главы ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщает «Ъ».

Факт происшествия и его причины Андрей Юсов отказался комментировать.

Движение на Крымском мосту перекрыли ранним утром 17 июля из-за чрезвычайного происшествия. Детали произошедшего к настоящему времени не раскрываются. Известно, что повреждено дорожное покрытие моста, опоры не пострадали. В результате ЧП погибли два жителя Белгородской области. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ее транспортируют в краснодарскую больницу.

Накануне происшествия командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в Telegram о готовящейся «колыбельной для оккупантов». По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в районе моста в ночь на 17 июля прогремели два взрыва.

Анастасия Донскова

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