Минздрав: при происшествии на Крымском мосту пострадал ребенок

При происшествии на Крымском мосту пострадал ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани со ссылкой на минздрав Краснодарского края.

По предварительным данным, у пострадавшего черепно-мозговая травма. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи в крае готовят санавиацию для доставки ребенка в краевую больницу.

Движение на Крымском мосту перекрыли из-за чрезвычайного происшествия. О деталях к настоящему времени не сообщается. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Минтранс РФ сообщает, что повреждено дорожное полотно, опоры не пострадали. Движение на паромной переправе перекрыли из-за непогоды. Автомобилистам рекомендовано использовать сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

Анастасия Донскова

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