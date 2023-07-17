Оперштаб Краснодарского края: из-за ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на местный Минздрав. По его данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести.

«В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Сегодня, 17 июля, рано утром на мосту произошло ЧП, автомобильное движение там приостановлено. Минтранс заверил, что опоры Крымского моста целы, повреждено дорожное полотно на пролетах. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Туристов призвали оставаться в гостиницах.

Лаура Кеффер