Путин ввел временное управление в российских «дочках» Danone и «Балтики»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, что под управление Росимущества переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Среди долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 года. Среди активов компании в РФ — 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и пр. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и др. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно.

23 июня 2023 года датская Carlsberg Group объявила об успешной продаже «Балтики» неназванному инвестору. Компания сообщила об уходе из России 28 марта 2022 года. «Балтика» управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др.

25 апреля Владимир Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в России в ответ на блокировку российских активов за рубежом. С тех пор под временное управление российсикх властей перешли 98% акций «Фортума» (принадлежит финской Fortum) и 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper)

Эрдни Кагалтынов