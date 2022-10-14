Другие молочные берега

Французская Danone — крупнейший игрок на мировом рынке молочных продуктов, готовится сократить бизнес в России, где присутствует с 1992 года. Компания начала передачу контроля над местным производством молочных продуктов и растительных напитков, что может снизить стоимость ее активов на сумму до €1 млрд. Бизнес по выпуску детского питания в России трансакция не затронет. Аналитики пока считают вероятным сценарием передачу активов менеджменту с возможностью возврата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Danone начала процесс передачи операционного контроля над российским бизнесом молочных продуктов и напитков на растительной основе, сообщила компания. Там добавили, что это «наилучший вариант» для обеспечения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе. Сделка потребует одобрения регулирующих органов. Ее реализация может привести к снижению стоимости активов Danone на сумму до €1 млрд. Другие детали пока не определены. Российский бизнес Danone по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция» под марками Nutrilon, «Малютка» и «Малыш» трансакция не затронет, уточнил представитель компании.

Danone — крупнейший производитель молочных продуктов в мире, основан в 1919 году в Барселоне Исааком Карассо. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже. На 2021 год 78% акций Danone принадлежало институциональным инвесторам, среди которых — Blackrock, Artisan Partners и MFS, сказано в отчетности. В 2021 году глобальная выручка Danone выросла на 3,4%, до €24,3 млрд.

В России Danone присутствует с 1992 года. Производство молочных продуктов началось в 1994 году на заводе в Тольятти, а в 2000-м было запущено предприятие в Чехове Московской области. В 2010 году Danone договорилась о слиянии с бывшим тогда вторым переработчиком молока холдингом «Юнимилк» Андрея Бесхмельницкого и партнеров, получив в объединенной компании около 58%, а спустя шесть лет увеличив долю до более 90%.

По оценкам «Союзмолока», в 2021 году Danone была крупнейшим переработчиком молока в РФ по выручке с 122,7 млрд руб. У компании в России работает 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и пр. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и др. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно.

По словам источников “Ъ”, объявление Danone может быть связано с усилением давления на глобальный офис из-за продолжения работы в России на фоне идущих военных действий на Украине.

Бизнес по производству детского питания из-за своей значимости страдает в меньшей степени, потому он и мог быть выведен за скобки сделки, указывает один из собеседников “Ъ”. По словам источников, сценарий передачи контроля Danone, вероятно, еще определяет.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наиболее простой и быстрой схемой будет передача бизнеса российскому менеджменту либо финансовому инвестору с опционом обратного выкупа. Признаков поиска реального покупателя на рынке пока не было, добавляет он. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что продажа российского бизнеса Danone, скорее всего, шла бы через тендер и единым лотом, чтобы попытаться сохранить максимальную стоимость и возможность возвращения.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что указанная в сообщении сумма до €1 млрд будет разницей между стоимостью российских активов на балансе группы и реальной суммой, которую Danone ожидает получить. Стоимость активов АО «Данон Россия» на 2021 год в отчетности — 56,76 млрд руб., или более €0,9 млрд.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов допускает, что речь может пойти о сделке, которую, например, реализовал шведский производитель упаковки Tetra Pak,— передать бизнес местному руководству и обособить российское подразделение. Для работающих в России заводов это снимет ограничения в выборе поставщиков сырья, логистики, а также запрет на инвестиции, рекламу и промо, указывает он.

Как отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, вопрос смены продуктов и рецептур будет зависеть от позиции Danone при уходе и наличии патентов.

К примеру, в зоне риска находится Actimel, указывает он. Содержащаяся в основе продукта культура отобрана исследовательским центром Danone, запатентована компанией и используется той эксклюзивно, говорится на сайте Actimel. По словам господина Груздева, остается вопрос, разрешит ли Danone использовать в России какие-то международные бренды — Activia, Danone, Alpro. Как напоминает Артем Белов, финская Valio оставила покупателю российского бизнеса права на бренд Viola.

Анатолий Костырев