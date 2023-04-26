Путин разрешил передавать во временное управление активы компании «Фортум»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий передать под временное управление Росимущества 98% акций «Фортума» (принадлежит финской Fortum). Компания является одним из ведущих поставщиков и производителей тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири.

В России ПАО «Фортум» представлена семью теплоэлектростанциями. Из них четыре — в Челябинской области, две — в Тюменской области. Еще одна — Няганская ГРЭС — расположена в Ханты-Мансийском автономном округе и является одной из самых крупных ТЭЦ в России.

Финский концерн заявил, что не получал уведомлений о передачи акций под временное управление. В компании пока не знает, как это скажется на процессе продажи российских активов.

Указ, позволяющий передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом, Владимир Путин подписал 25 апреля. Документ предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанных с государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Помимо «Фортумы» президент разрешил передать 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper).

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