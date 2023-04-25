Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, под временное управление Росимущества переходят 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Временное управление активами недружественных стран, следует из указа, может прекращаться по решению президента России.

Временный управляющий осуществляет полномочия собственника, а также может проводить инвентаризацию имущества и обеспечение его сохранности. Связанные с временным управлением расходы финансируются за счет доходов от его использования.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...