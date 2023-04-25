Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, под временное управление Росимущества переходят 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum). Временное управление активами недружественных стран, следует из указа, может прекращаться по решению президента России.

Временный управляющий осуществляет полномочия собственника, а также может проводить инвентаризацию имущества и обеспечение его сохранности. Связанные с временным управлением расходы финансируются за счет доходов от его использования.

Лусине Баласян