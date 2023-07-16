FT: Минфин и Минэнерго вслед за Минцифры и Минпромторгом запретят сотрудниками использовать iPhone

Министерства финансов и энергетики России ввели или введут в ближайшее время запрет на использование сотрудниками устройств Apple в рабочих целях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству. Аналогичный запрет уже действует в Минпромторге, Минцифры и госкорпорации «Ростех».

Как сообщили другой источник из одного российского ведомства, IT-специалисты министерств сообщают, когда кто-либо из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone. По словам источника FT, чиновники жалуются, что в связи с запретом им «приходится носить с собой еще один телефон».

Запрет на использование iPhone в служебных целях с середины июля последовательно ввели «Ростех», Минпромторг и Минцифры. Ведомства сообщили о запретах вслед за июньским сообщением ФСБ: спецслужба заявила о заражении нескольких тысяч устройств Apple российских дипломатов вредоносным ПО. При этом в Apple информацию о намеренном заражении устройств опровергли.

Пресс-служба правительства, комментируя запрет на использование iPhone, заявила о совершенствовании безопасности работы со служебной информацией, включая использование сотрудниками средств связи.

Лусине Баласян