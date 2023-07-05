Сотрудникам Минпромторга запретят использовать iPhone для рабочих коммуникаций

Чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций запретят использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Запрет начнет действовать с 17 июля. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Распоряжение об этом за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова было разослано сотрудникам Минпромторга 4 июля. В ведомстве подтвердили эту информацию. По словам сотрудника одной из компаний-разработчиков IT-решений, аналогичные запреты введут в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.

В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности». Контролировать соблюдение запрета будет заместитель главы ведомства Василий Шпак.

В разговоре с «Ведомостями» представитель Минпромторга напомнил, что в июне ФСБ обнародовала данные «о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом». По его словам, это показывает, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей устройств не соответствует действительности.

«На этом основании, а также руководствуясь рекомендациями регулятора, в целях обеспечения защиты информации было принято решение о прекращении использования мобильных устройств (телефонные аппараты, смартфоны) производства компании Apple в служебной деятельности всех сотрудников министерства и подведомственных министерству организациях»,— сказал он. Смогут ли чиновники использовать в рабочих целях планшеты iPad производства Apple, он не сообщил.

В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. В июне ФСБ сообщила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено».

Олеся Павленко