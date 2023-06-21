Пресс-служба правительства на вопрос о запрете iPhone для сотрудников сообщила об усилении безопасности

Аппарат правительства стремится к усилению безопасности в работе со служебной информацией. Так в пресс-службе кабинета министров прокомментировали информацию о запрете на использование iPhone для работы.

«В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи»,— сообщили ТАСС.

Сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что с 26 июня сотрудники аппарата правительства подпишут документ о запрете на использование iPhone при выполнении служебных обязанностей.

В марте «Ъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

В июне ФСБ сообщила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено».

Лусине Баласян