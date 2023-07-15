ЕС готов финансировать строительство железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов финансировать восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Строительство нужно начать незамедлительно, отметил он.

«Строительство железнодорожного сообщения должно быть начато незамедлительно. ЕС готов оказать финансовую поддержку. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этой теме уже сближаются и варианты активно изучаются»,— сказал господин Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе (цитата по сайту Евросовета).

На предыдущей встрече господ Алиева и Пашиняна в Брюсселе, которая прошла в мае и также при участии главы Евросовета, стороны обсуждали среди прочего перспективы «разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктур», в том числе восстановления железнодорожного сообщения через Нахичевань.

25 мая Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. К концу июня Баку и Ереван согласовали несколько статей мирного договора.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мир во время эскалации».

Эрдни Кагалтынов