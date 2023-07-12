Мир во время эскалации

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в ходе перестрелок на границе. Напряженность растет после решения Баку приостановить работу КПП «Лачин» на границе с Арменией из-за случаев контрабанды на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). Вопрос о законности КПП остается предметом спора Еревана и Баку, по-разному интерпретирующих решение Международного суда ООН. Несмотря на это, лидеры двух стран готовятся к встрече в Брюсселе, призванной стать новым шагом на пути к мирному договору. Как дали понять в Ереване, переговоры могут состояться уже в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на азербайджанский контрольно-пропускной пункт, недавно установленный на въезде в Лачинский коридор

Фото: Tofik Babayev / AFP Вид на азербайджанский контрольно-пропускной пункт, недавно установленный на въезде в Лачинский коридор

Фото: Tofik Babayev / AFP

«12 июля в 05:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке (села.— “Ъ”) Тех (Сюникской области.— “Ъ”), в результате чего ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении»,— заявили в среду в армянском Минобороны. Позднее было объявлено о еще одном раненом в том же районе, но уже в ходе инцидента в 12:10. А затем поступила информация об обстреле армянских позиций, произошедшем с 13:40 до 13:50.

Весь день отчитывалось и военное ведомство Азербайджана. Во-первых, было заявлено, что «11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района». Кроме того, по данным Минобороны, 12 июля в 05:45 подразделения ВС Армении в Горисском районе открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух в Лачинском районе. А ближе к вечеру было объявлено, что с 13:50 до 17:00 «с перерывами» обстреливались населенные пункты Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Напряженность в зоне конфликта растет после принятого во вторник решения государственной пограничной службы Азербайджана приостановить пропуск автотранспорта через КПП «Лачин». Он, напомним, расположен на единственной трассе, соединяющей Армению и не контролируемую Баку часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Поводом стали выявленные азербайджанской стороной случаи контрабанды на автомобилях МККК. В машинах, направлявшихся из Армении в НКР, с 1 по 5 июля были обнаружены незадекларированные на таможне мобильные телефоны и запчасти к ним, сигареты и бензин.

Как заявили в погранслужбе Азербайджана, подобное использование транспортных средств МККК, осуществляющих медицинскую эвакуацию, «является не только грубым нарушением законов Азербайджана, но и злоупотреблением доверия страны к МККК». «Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы приостановлен»,— сообщили в погранслужбе.

Инцидент прокомментировали и в МККК.

Организация выразила сожаление, что «без ее ведома четыре водителя попытались перевезти коммерческие грузы на своих собственных автомобилях, на которых временно была изображена эмблема МККК».

«Эти люди не были сотрудниками МККК, и их служебные контракты были немедленно расторгнуты МККК»,— отмечалось в пресс-релизе организации.

Пока передвижение по единственной дороге, связывающей Армению и непризнанный Нагорный Карабах, приостановлено, Ереван и Баку продолжают спор о том, насколько законным было само открытие и дальнейшее функционирование КПП «Лачин».

Назвав установление этого пункта нарушением трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, армянская сторона 12 мая подала в Международный суд ООН ходатайство «касательно незаконности Лачинского КПП и требования вывода всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги».

Однако обнародованный 6 июля вердикт суда, призывающий Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение лиц и грузов по Лачинскому коридору, Ереван и Баку интерпретировали каждый по-своему. В МИД Армении во вторник заявили: суд постановил, что наличие и функционирование азербайджанского КПП в Лачинском коридоре «является дискриминационным по расовому признаку».

После этого в азербайджанском дипломатическом ведомстве обвинили Ереван в искажении смысла решения суда, в котором ни разу не упоминается КПП «Лачин», а только содержится требование к Баку обеспечить беспрепятственное движение по Лачинской дороге. «Международный суд ООН не установил, что пункт пропуска препятствует движению по Лачинской дороге. Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут усугубить спор между сторонами, и положить конец действиям, препятствующим работе пункта пропуска "Лачин"»,— заявили в МИДе.

Еще более решительно высказался посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров. «Международный суд ООН единогласно отверг не только требование Армении о закрытии КПП и выводе ВС Азербайджана с Лачинской дороги, но и саму логику Армении, педалирующей особый статус Лачинской дороги. А раз нет у дороги статуса коридора, значит, нет и особого юридического статуса у территории, для соединения с которой она нужна»,— пояснил “Ъ” господин Искендеров.

Между тем, несмотря на многочисленные раздражители, контакты Баку и Еревана продолжаются. Так, в среду состоялась четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности. Она прошла под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Тем временем азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян активно готовятся к новой встрече в Брюсселе, которая предварительно запланирована на 21 июля.

Выступая во вторник на совещании правительства, президент Алиев отметил позитивные изменения в позиции Армении в согласовании условий будущего мирного договора. «Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть»,— заявил он, рассуждая о перспективах подписания соглашения.

В свою очередь, как пояснил премьер Армении Никол Пашинян, текст мирного договора пока не готов к подписанию. Однако армянская сторона надеется достичь «предметного позитива» на брюссельской встрече при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

При этом не исключено, что пройдет она даже досрочно. Как заявил в среду секретарь армянского Совбеза Армен Григорян в интервью «Голосу Америки» (весь холдинг признан в РФ иностранным агентом), «возможно, что встреча в Брюсселе состоится намного раньше, чем 21 июля». Переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проводятся в Брюсселе, Москве и Вашингтоне, он назвал взаимодополняющими.

Сергей Строкань