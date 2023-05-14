Брюссельский формат живет, но не побеждает

В воскресенье, 14 мая, в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Как говорил ранее господин Мишель, выступивший инициатором встречи, ее цель — добиться нормализации на Южном Кавказе и приблизить подписание мирного договора. По завершении встречи глава Евросовета вышел к журналистам один. Судя по его заявлению, прорыва не случилось. Главный итог переговоров — их участники договорились встретиться в том же месте и в том же составе в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи в Брюсселе

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи в Брюсселе

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP

Переговоры лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве главы Евросовета продолжались более четырех часов. До этого господин Мишель успел в неформальной обстановке пообщаться с каждым из них по отдельности (в субботу — с Николом Пашиняном, в воскресенье утром — с Ильхамом Алиевым). Перед общей встречей участники сфотографировались под флагами Азербайджана, Евросоюза и Армении. Рукопожатий на камеру не было. Армянский премьер выглядел довольно мрачным, азербайджанский глава был невозмутим и сдерживал едва заметную улыбку, а Шарль Мишель широко улыбался, стараясь разрядить обстановку.

Последний раз встреча в брюссельском формате прошла 31 августа 2022 года. Тогда Ильхам Алиев и Никол Пашинян не стали вместе выходить к журналистам. О том, что совместный выход к прессе не был запланирован и теперь, “Ъ” сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Судя по всему, на серьезный прорыв там с самого начала не рассчитывали.

В заявлении для прессы, которое уложилось в четыре с небольшим минуты, глава Евросовета попытался сгладить острые углы.

«Для меня было удовольствием принимать президента Алиева и премьер-министра Пашиняна на пятой встрече в Брюсселе. Наши обмены (мнениями.— “Ъ”) были открытыми, ориентированными на результат и сосредоточены на пути к армяно-азербайджанской нормализации. Лидеры показали совместное стремление достичь всестороннего и долгосрочного мира в регионе»,— заверил господин Мишель.

По его словам, стороны обсудили «все вопросы повестки» и договорились возобновить двусторонние переговоры по вопросам делимитации границы. «Лидеры выразили недвусмысленную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и, соответственно, территориальной целостности Армении площадью 29,8 кв. км и Азербайджана площадью 86,6 кв. км. Окончательная делимитация границы будет согласована в ходе переговоров»,— заявил европейский дипломат. Стороны также обсудили перспективы «разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктур», например, восстановления железнодорожного сообщения через Нахичевань. Пожалуй, главным итогом стала договоренность снова собраться в Брюсселе в июле, чтобы «не терять набранный темп».

Переговорам предшествовало очередное обострение на границе. В четверг, 11 мая, Ереван и Баку сообщили о перестрелках близ армянского села Сотк, традиционно обвинив друг друга в провокации.

Армянская сторона заявила о ранении четырех своих военных, азербайджанская — о потере одного военнослужащего, смертельно раненного в голову, и еще об одном пострадавшем.

По версии господина Пашиняна, Баку сознательно пошел на эскалацию в преддверии переговоров, чтобы отвлечь внимание европейских посредников от проблемы Лачинского коридора. Напомним, 23 апреля Азербайджан установил КПП на единственной дороге между Арменией и Нагорным Карабахом, что в Ереване называют незаконной блокадой Арцаха (армянское название Карабаха). В свою очередь, Азербайджан обвинил «армянские формирования» в обстреле своих позиций, на что азербайджанские вооруженные силы были вынуждены ответить.

При этом оба лидера не стали отменять визит в Брюссель. Хотя на срочном заседании правительства 11 мая премьер Армении прямо дал понять, что не ожидает прорывов от нынешней встречи с господином Алиевым. Вероятность подписания мирного договора с Азербайджаном уже в это воскресенье Никол Пашинян назвал «крайне низкой».

В Брюсселе после двусторонней встречи с Шарлем Мишелем господин Пашинян повторил слова о «провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Республики Армения в последние дни, которые направлены на срыв усилий по продолжению мирных переговоров».

Как бы то ни было, в обеих столицах явно стремятся как можно скорее выйти на дипломатическое решение карабахского конфликта, а конкуренция за лавры посредника в его урегулировании между внешними игроками заметно усилилась.

Напомним, нынешней встрече в Брюсселе предшествовали переговоры министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна в США при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена. А уже 1 июня Ильхам Алиев и Никол Пашинян продолжат дипломатический марафон — они увидятся в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества. Там к переговорам присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Кстати, армянские источники сообщали о том, что изначально господин Макрон собирался прилететь и в Брюссель, чтобы присоединиться к коллеге Мишелю в качестве модератора армяно-азербайджанской встречи. Якобы на этом настаивал Ереван, который видит в лице французов весомую поддержку своей позиции. Однако в Баку выступили против приезда лидера Франции, которого не считают нейтральным посредником. Впрочем, официальных комментариев ни одной из сторон на этот счет не было.

РФ также не собирается выпускать инициативу карабахского урегулирования из своих рук. Напомним, прекращение огня после 44-дневной карабахской войны в ноябре 2020 года было достигнуто при непосредственном участии Москвы.

И она считает Трехстороннее заявление лидеров России, Армении и Азербайджана единственно возможной «дорожной картой» мирного урегулирования. Это повторил в воскресенье, 14 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

«Россия… полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих»,— заявил господин Песков.

На днях стало известно, что Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, которые недавно виделись в Вашингтоне, вероятно, вместе посетят Москву 19 мая (пока дату назвал только МИД Армении). Последний раз их ждали на Смоленской площади в декабре 2022 года, однако в последний момент армянская сторона отменила встречу из-за претензии к российским миротворцам, которые, по ее версии, не обеспечили беспрепятственное движение по Лачинскому коридору.

Наконец, в ближайшее время в РФ ждут и самих лидеров Азербайджана и Армении. Правда, в Кремле мероприятие еще не анонсировали, однако замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 8 мая поспешил сообщить: после брюссельской встречи в Москве пройдут уже новые переговоры с участием Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Успеют ли они собраться в московском формате до поездки в Кишинев — не ясно.

Между тем секретарь Совбеза Армении Армен Григорян уже давал понять: место подписания будущего мирного договора пока не предопределено. Очевидно, этим местом может быть Москва, а может — и какая-то из западных столиц. «Договор будет подписан там, где мы увидим возможность достижения прогресса и окончательного согласия»,— дипломатично заявил чиновник.

Антонина Дроздова