Азербайджан и Армения договорились по некоторым статьям мирного договора

Азербайджан и Армения достигли договоренности еще по нескольким статьям проекта соглашения «О мире и построении межгосударственных отношений». Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа по итогам переговоров главы ведомства Джейхуна Байрамова с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Их встреча прошла в Вашингтоне 27–29 июня при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, которого они поблагодарили за содействие.

«Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки»,— говорится в пресс-релизе. По каким статьям стороны сумели согласовать свои позиции, не уточняется.

25 мая премьер Армении Никола Пашиняна и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве с Владимиром Путиным, их беседа продлилась около 20 минут. Господин Пашинян о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил против этого решения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С Баку на бок».

Лаура Кеффер