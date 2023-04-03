World Taekwondo пробила на опережение

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении отечественных спортсменов на международные соревнования начали воплощаться в реальность. Первой крупной спортивной структурой, которая после состоявшегося на прошлой неделе заседания исполкома МОК официально санкционировала почти полноценный допуск россиян на свои турниры, включая стартующий в конце мая чемпионат мира, стала Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Этот вид спорта превратился в один из самых успешных для России на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Совет Всемирной федерации тхэквондо сообщил о решении снять отстранение от участия в своих соревнованиях со спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут состязаться во всех турнирах под эгидой World Taekwondo в нейтральном статусе, без права использования национальной символики и гимна, начиная со стартующего 29 мая турнира главного — чемпионата мира, который примет Баку.

Речь идет о довольно заметном событии. На прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета опубликовал официальные рекомендации об отмене режима полной изоляции для российских и белорусских спортсменов, введенного по его же инициативе сразу после начала специальной военной операции на Украине. МОК призвал входящие в его состав федерации обеспечить им возвращение на международные соревнования при соблюдении ряда условий, главное из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности».

Еще до публикации новых рекомендаций МОК от «изоляционных» мер отказались Международная боксерская ассоциация (IBA) и Международная федерация фехтования (FIE). А в конце прошлой недели о готовности в мае вернуть россиян и белорусов проинформировала Международная федерация настольного тенниса (ITTF). Она уточнила, что «рассмотрит» «рекомендованные МОК принципы» и «проведет консультации для выработки четких условий участия игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортами». При этом их выступление на ближайшем мировом первенстве едва ли возможно. Оно состоится в ЮАР немножко раньше, чем первенство по тхэквондо, и квалификация на турнир уже завершилась.

Word Taekwondo, таким образом, стала первой структурой, которая после появления резолюции исполкома МОК санкционировала практически полноценный допуск России.

Он состоится в превратившемся в последнее время, в отличие от того же настольного тенниса, в котором отечественные игроки располагаются далеко от верхней части рейтингов, из второстепенного в довольно значимый для нее вид спорта. На летней Олимпиаде, которая состоялась летом 2021 года, сборная России по тхэквондо совершила прорыв, выиграв медальный зачет своего турнира. Первые олимпийские победы ей принесли Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Максим Храмцов (до 80 кг), серебро завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзу — Михаил Артамонов (до 58 кг).

Об абсолютной полноценности допуска мешают говорить — помимо привычного для российских спортсменов со времен допингового кризиса нейтрального статуса — два обстоятельства. Первое — критерии, выдвинутые МОК, соответствие которым будет проверяться в три этапа. Решающее слово останется за специальной комиссией, которую создает World Taekwondo. Правда, главный тренер сборной России Вадим Иванов уже заверил ТАСС, что по крайней мере «среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами». При этом он, однако, уточнил, что, скорее всего, все в любом случае будет зависеть от «трактовок» комиссии.

Второе обстоятельство — проблемы тех организаций, которые ранее уже приняли решение снять отстранение с российских спортсменов. IBA столкнулась с бойкотом обоих своих чемпионатов мира — и женского, и мужского — со стороны целого ряда стран, занимающих ведущие позиции в боксе. У FIE же сорвалось уже несколько турниров, организаторы которых оказались не согласны с возвращением России и Белоруссии.

Алексей Доспехов