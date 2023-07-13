Алкоголь встраивается в онлайн

Минпромторг выступил за продажу алкоголя в интернете. Замглавы ведомства Виктор Евтухов назвал инициативу «нормальной» при условии, что власти будут контролировать весь оборот. Возможности для этого, по мнению чиновника, уже есть. Разрешить торговлю спиртным онлайн в июне предложил сенатор Андрей Клишас. По задумке, чтобы продать напитки дистанционно, ритейлерам нужна будет регистрация в специальном реестре, а гражданам на «Госуслугах». По информации «Ведомостей», идею поддерживает и Минфин, однако с некоторыми замечаниями. В связи с этим Клишас отозвал законопроект, но только для того, чтобы внести поправки. Как будет устроен механизм? И насколько вероятно, что он заработает? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Традиционно, когда речь заходит о торговле алкоголем в интернете, возникает два вопроса. Как не допустить реализацию напитков детям? И возможно ли уберечь от контрафакта взрослых?

С первым пунктом проблем быть не должно, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, который участвовал в разработке законопроекта, разрешающего онлайн-оборот спиртного:

«Продажи в интернете даже более прозрачные и безрисковые, нежели в традиционной рознице, потому что здесь всегда остается цифровой след. Технологии позволяют сделать форму авторизации на сайте через "Госуслуги", например, для того, чтобы подтвердить возраст покупателя. Кроме того, курьер уже при встрече с клиентом может запросить у него дополнительный код — двухфакторная авторизация.

Процесс полностью подконтролен. Риск того, что заказ будет доставлен несовершеннолетнему, отсутствует».



С защитой от недобросовестных продавцов сложнее. Власти планируют создать отдельный реестр сайтов, которые смогут предлагать спиртное. Чтобы попасть в перечень, придется заплатить госпошлину. Пока же продают алкоголь онлайн, не делясь с казной. Формально дистанционная торговля запрещена. На деле ее объем, по оценкам Минфина, достигает 30-50 млрд руб. в год.

Самое главное, в интернете сейчас проще наткнуться на контрафакт. Легализация рынка, впрочем, проблему не решает, говорит гендиректор компании AST Леонид Рафаилов:

«Когда продажа алкоголя физическому лицу совершается через интернет, то у контролирующего органа нет возможности осуществить даже случайную проверку той бутылки, которая будет ему доставлена. Поэтому организация, осуществляющая онлайн-торговлю, должна иметь разрешение в виде лицензии. Тогда возникает и ответственность, а продажи становятся прозрачными и контролируются со стороны регулятора».

На подготовку и технической, и законодательной базы для онлайн-торговли, уйдет не больше полугода, отмечают собеседники “Ъ FM”. Другое дело, что эксперимент с дистанционными продажами вина власти не могут запустить уже больше двух лет. Каждый раз находятся противники идеи то в Минздраве, то в МВД. Последнее, например, опасается, что россияне начнут посягать на курьеров, которые будут доставлять спиртное. Будут ли покупатели заниматься рукоприкладством, предсказать нельзя, но, приобретая напитки онлайн, они точно сэкономят, рассуждает контрактный пивовар Александр Савицкий:

«Цена либо останется той же, что и в магазинах, либо чуть ниже. Подключатся производители, крупные концерны, которые могут позволить себе сделать хороший дисконт для того, чтобы запустить всю эту махину. Это первый фактор. Второй: в магазине работают люди, хранится товар, соответственно, нужно оплачивать коммунальные услуги, платить зарплаты, налоги и так далее, в данном случае нужен только большой склад».

Так или иначе, идея Андрея Клишаса встретит на своем пути еще немало препон, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. Дело в том, что Минздрав планирует за ближайшие семь лет на 15% снизить потребление спиртного в России. Видимо, ведомство считает, что онлайн-продажи алкоголя в этом деле ему не очень помогут.

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