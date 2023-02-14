Рестораторы идут в онлайн со своим

Рестораторы пытаются вписаться в стартующий осенью в Москве и Подмосковье эксперимент по онлайн-продаже российского вина и просят сенаторов рассмотреть такую возможность. Участники рынка аргументируют свою просьбу увеличением каналов продаж локальной продукции, но и не скрывают, что за счет этого хотели бы увеличить свою выручку. На практике включение рестораторов в онлайн-продажи алкоголя вынудит их получать для этого отдельные лицензии, предупреждают эксперты. Общепиту также будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 7 февраля президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. В Совете федерации на запрос “Ъ” не ответили.

ФРиО пытается добиться подключения рестораторов к онлайн-продажам алкоголя до начала запланированного на 1 ноября 2023 года старта эксперимента интернет-торговли российскими винами в Москве и Подмосковье через «Почту России». Кроме того, в правительстве сейчас рассматривается законопроект, позволяющий рознице продавать весь алкоголь дистанционно. В Минфине, выступающем автором этого документа, на запрос “Ъ” не ответили.

Из письма ФРиО следует, что необходимо уделить внимание ресторанному рынку, поскольку «скорейшее принятие данного документа окажет поддержку отрасли, позволит существенно расширить и увеличить каналы продаж российского вина в сегменте общепита и позволит сохранить рабочие места». Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», считает советник президента ФРиО Ирина Благовещенская.

Директор сети «Хочу Пури» Ольга Тарасова и совладелец бара The Nest Лиза Джони говорят, что сейчас есть потенциальный спрос на доставку алкоголя из заведений общепита. Госпожа Джони считает, что это могло бы стать хорошим инструментом для повышения выручки не только в кризисное время.

Однако эта идея может оказаться труднореализуемой, так как у розницы больше возможностей для наращивания своего присутствия в сегменте онлайн-продаж алкоголя. «Стоимость напитка в ресторанах не может конкурировать с розничной ценой в ритейле»,— говорит представитель ресторана Perfect Pitch Наталья Федорова. У рестораторов средняя наценка на напитки составляет 250–300%, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Кроме того, по его словам, у общепита и ритейла разные виды алкогольной лицензии, сейчас в ресторанах не могут продавать закрытую бутылку алкоголя. Скорее всего, игрокам общепита придется получать две лицензии и регистрировать разные юрлица, что повлечет серьезные расходы и вынудит соблюдать строгие требования к помещениям, предупреждает эксперт.

Еще одной сложностью для рестораторов, как и для ритейлеров, станет проверка возраста покупателя, считает основатель Management Factory Евгения Махнева. По ее мнению, вполне возможна ситуация, когда курьер привезет заказ и выяснится, что покупатель несовершеннолетний, и весь алкоголь, который уже списан в системе ЕГАИС, придется везти обратно.

В спальных районах чаще всего в шаговой доступности расположены алкомаркеты, поэтому потребителям удобнее покупать алкоголь там, отмечает Евгения Махнева. Она считает, что предложение о доставке алкоголя будет актуально для людей, живущих в районах, где нет таких магазинов, или в коттеджных поселках.

Основными конкурентами рестораторов в онлайн-продажах станут не только ритейлеры, но и маркетплейсы, которые смогут предложить покупателям доставку алкоголя по ценам, сопоставимым в магазинах, считает Александр Ставцев. По его мнению, идея онлайн-продаж алкоголя рестораторами была бы конкурентоспособна, если бы крупные холдинги на рынке общепита смогли договориться об эксклюзивных поставках с производителями вина.

Дарья Андрианова