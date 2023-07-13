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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Клишас отозвал законопроект об онлайн-продаже алкоголя

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два знакомых с обсуждением инициативы источника. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого был направлен документ.

Андрей Клишас отозвал законопроект после того, как получил замечания на него от Минфина, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в профильной ассоциации. По его словам, Минфин в целом поддержал законопроект, хотя представил ряд замечаний. Источник газеты не пояснил их сути.

В июне Андрей Клишас направил в проекта проект по легализации продажи алкоголя в интернете. Согласно документу, торговать алкоголем онлайн смогут определенные компании. В рамках инициативы будет создан отдельный реестр сайтов компаний, которые могут торговать алкоголем онлайн. Для дистанционной покупки будет необходимо подтвердить возраст через госсистему, а также с помощью QR-кода уже в момент передачи спиртного.

В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что его ведомство «концептуально» поддержало инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Он отметил, что при этом важно «отстроить контроль» такой деятельности, но обеспечить это «не так сложно».

Олеся Павленко

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