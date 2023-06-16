Алкоголь разливают в онлайн

Власти предложили новый проект по легализации продажи алкоголя в интернете. Документ в правительство направил сенатор Андрей Клишас. В разговоре с РБК он уточнил, что законопроект предложили ему Торгово-промышленная палата и Ассоциация компаний интернет-торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Предполагается, что торговать алкоголем онлайн смогут определенные компании. Покупателю придется подтверждать свой возраст через госсистему, а также с помощью QR-кода уже в момент передачи спиртного. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Авторы законопроекта предлагают создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут онлайн торговать алкоголем. Чтобы попасть в этот список, желающие обязаны будут заплатить госпошлину. В свою очередь, покупатель должен заключить договор, подтвердив перед этим свое совершеннолетие через авторизацию в государственной Единой системе идентификации и аутентификации. Второй раз подтвердить возраст необходимо непосредственно при получении спиртного. Сделать это можно будет с помощью QR-кода, смс-сообщения или стандартным способом — предоставив паспорт или водительские права В противном случае договор купли-продажи расторгается, а деньги вернутся покупателю в течение 10 дней. Примечательно, что в нежилые помещения алкоголь можно будет доставить только при условии, что в здании располагается офис. Время, условия и места продажи могут регулировать также и региональные власти.

С 2021 года правительство и «Почта России» пытались провести эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина, предполагалось, что система заработает с 1 ноября 2023-го. Однако, как сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, законопроект сняли с рассмотрения Госдумы

“Ъ FM” спросил у игроков рынка, как они относятся к новому предложению по легализации онлайн-торговли алкоголем.

Руководитель направления крепкого алкоголя компании FortWine Руслан Брагин: «Во всем мире интернет-торговля алкоголем разрешена. По сути, тем, кто готовил законопроект, нужно было всего-навсего проанализировать опыт других стран по тому, как они избегают рисков продажи таких напитков несовершеннолетним. Другой момент, что есть компании, которые торгуют поддельным алкоголем. Но если товар сертифицирован, то я вообще не вижу никаких проблем. Эта практика очень интересная. Есть очень дорогие, очень редкие напитки, например, столетний коньяк. Если он официально произведен и сертифицирован, и человек хочет купить себе его в коллекцию, то почему не послать этот товар по почте?». Гендиректор виноторговой компании Simple Максим Каширин: «Я пока предварительно не согласен с тем, чтобы участниками интернет-торговли становились все компании, у которых есть розничная лицензия. Это породит хаос, массовые нарушения правил, потому что проследить подобное невозможно. Думаю, что это может привести даже к дискредитации сути самого закона. Моя позиция остается прежней — интернет-торговлей могут заниматься только компании с оптовыми лицензиями, которым нужно будет получить соответствующее разрешение. Но игроки, не имеющие оптовой лицензии, не должны быть допущены к онлайн-продажам на стартовом этапе. Потому что надо посмотреть, как это все работает. Законопроект этот непростой, как и само регулирование. Что касается компаний с оптовыми лицензиями, то понятны их собственники, понятна их налоговая дисциплина. Таких участников, между прочим, сотни, если не тысячи. То есть это не какой-то маленький перечень». Управляющий партнер пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин: «Я максимально позитивно к этому отношусь, потому что очень странно разрешать только онлайн-продажу вина и не включать туда другие напитки. Сейчас торговля в интернете запрещена, потому что нет возможности идентифицировать возраст покупателя. Но портал "Госуслуги" или прочие сайты, которые позволяют верифицировать пользователя, облегчат ситуацию с реализацией и дадут возможность развития как маленьким, так и крупным производителям. Все возможно, главное — чтобы было желание регулирующих органов и государства чуть вожжи отпустить и дать бизнесу развиваться. Ведь все, кто занимается алкоголем, — плательщики акциза, которые неплохо пополняют бюджет».

Предполагается, что в случае принятия законопроекта онлайн-продажа алкоголя станет легальной с 1 января следующего года.

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Владислав Викторов, Александр Рассохин