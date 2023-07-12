Илон Маск представил компанию xAI для разработки искусственного интеллекта

Илон Маск представил свою очередную компанию — xAI, которая займется созданием модели искусственного интеллекта. На сайте новой компании отмечается, что ее цель — «понять истинную природу вселенной».

Пока что на сайте приводится только информация о команде проекта, а также о методах машинного обучения и анализа данных, использовавшихся xAI при создании собственной модели ИИ. Известно, что возглавит xAI сам Илон Маск, заняв должность единственного директора, а секретарем станет финансовый директор Джаред Бирчалл. При этом новая компания, зарегистрированная в Неваде еще в марте текущего года, будет независимой от X Corp., но будет «тесно сотрудничать с X, Tesla и другими компаниями». Больше деталей господин Маск пообещал раскрыть в ходе онлайн-конференции в Twitter 14 июля.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Илон Маск ликвидировал компанию Twitter — она была поглощена вновь созданной господином Маском компанией X Corp., которая, в свою очередь, подчиняется X Holdings. В состав холдинга войдет и xAI.

Также в апреле господин Маск сообщил, что намерен разработать собственную модель ИИ TruthGPT, и раскритиковал существующие модели за то, что они научились врать.

Кирилл Сарханянц