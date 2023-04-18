Илон Маск собирается разработать ИИ для поиска истины

Миллиардер Илон Маск заявил, что собирается создать свой искусственный интеллект под названием TruthGPT — он предназначен для поиска истины и будет понимать природу вселенной. Он также раскритиковал существующие ИИ за то, что они научились врать.

По его словам, TruthGPT будет самым безопасным из ИИ и «вряд ли уничтожит людей». Как сообщают источники Reuters, Илон Маск переманивал ученых, специализирующихся на искусственном интеллекте, из Google для запуска собственного стартапа. Ранее Илон Маск создал компанию X.AI, которая будет работать в сфере ИИ. До этого миллиардер вместе с другими представителями IT-индустрии предлагал на полгода притормозить процесс обучения ИИ, чтобы разработать протоколы безопасности для работы с этими инструментами.

Евгений Федуненко