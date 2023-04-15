WSJ: Маск основал компанию в сфере искусственного интеллекта

Американский бизнесмен Илон Маск создал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искуственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документы.

Согласно документам, новая компания зарегистрирована в Неваде. Илон Маск — ее единственный директор, секретарь — финансовый директор Джаред Бирчалл, которого наняли в прошлом месяце.

По информации WSJ, господин Маск нанял ученого из лаборатитории ИИ DeepMind корпорации Alphabet Игоря Бабушкина. Он также пытался пригласить в свою компанию сотрудников компании OpenAI, разработавшей чат-бот GPTchat, но ему это не удалось.

Накануне WSJ сообщила, что Илон Маск планирует запустить стартап в области ИИ, который будет конкурировать с OpenAI. По информации издания, другие компании Илона Маска Tesla и Twitter сейчас собирают команду и ведут переговоры о привлечении капитала в стартап с их инвесторами. Напомним, что в марте господин Маск вместе с некоторыми эксертами в области ИИ подписал открытое письмо с призывом приостановить работу над ИИ для установки твердых правил регулирования ИИ. Эксперты считали, что подобные разработки могут создать риски для человечества.

Ранее стало известно, что Илон Маск сменил официальное название компании Twitter Inc., ее поглотила созданная им в Неваде X Corp. До приобретения Twittter в октябре 2022-го господин Маск писал, что «покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего». Под этим он подразумевал превращение сервиса Twitter в аналог китайского WeChat — суперприложения, совмещающего десятки функций.

Олеся Павленко