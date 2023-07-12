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РПЦ: утвержден договор с Третьяковкой о передаче «Троицы» Рублева Троице-Сергиевой лавре

Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова в Александро-Невской лавре 12 июля подписали договор о передаче иконы «Троица» кисти Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Московского патриархата.

«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви»,— сказал патриарх Кирилл после церемонии подписания договора.

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Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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