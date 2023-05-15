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Коммерсантъ FM
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«Троицу» Андрея Рублева вернут Русской православной церкви

Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что президент России Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица» Андрея Рублева. Сейчас она находится на хранении в Третьяковской галерее в Москве.

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Как сказано в сообщении РПЦ, решение было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Ее выставят для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в течение одного года по благословению патриарха Кирилла. После она будет выставлена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

16 июля 2022 года «Троицу» вывезли из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона провела в Лавре два дня, когда там проходили богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Сотрудники Третьяковской галереи выступали против перемещения иконы.

В Минкульте заявляли, что икону перевезли в Сергиев Посад в специально изготовленной климатической витрине. 19 июля «Троицу» вернули в Третьяковскую галерею. Пресс-служба музея писала, что «видимых признаков ухудшения состояния не выявлено».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Кто "Троицу" любит».

Олеся Павленко

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