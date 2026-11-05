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СпортХоккей

Четыре передачи Панарина помогли «Лос-Анджелесу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингс» на своем льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 7:2.

Ryan Sun / AP

Хет-триком отметился Адриан Кемпе, которому трижды ассистировал Артемий Панарин. Российский форвард также поучаствовал в одной из шайб Куинтона Байфилда, который сделал дубль. Кроме того, голы забили Эрик Хаула и Йоэль Армиа. У «Шаркс» отметились Маклин Селебрини и Ивар Стенберг. Две голевые передачи в свой актив записал Дмитрий Орлов. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков.
«Сан-Хосе» с 15 очками после 17 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес», набравший 12 баллов в 14 играх, располагается на седьмой строке.
В другом матче дня «Оттава Сенаторс» на выезде одолел «Буффало Сейбрс» со счетом 2:1. «Флорида Пантерс» дома победил «Чикаго Блэкхокс» — 5:3. В составе проигравших заброшенной шайбой отличился Роман Канцеров. «Сиэтл Кракен» на своем льду оказался сильнее «Калгари Флеймс» в овертайме со счетом 2:1.
Хоккей
НХЛ

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент