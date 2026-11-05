Четыре передачи Панарина помогли «Лос-Анджелесу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Хет-триком отметился Адриан Кемпе, которому трижды ассистировал Артемий Панарин. Российский форвард также поучаствовал в одной из шайб Куинтона Байфилда, который сделал дубль. Кроме того, голы забили Эрик Хаула и Йоэль Армиа. У «Шаркс» отметились Маклин Селебрини и Ивар Стенберг. Две голевые передачи в свой актив записал Дмитрий Орлов. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 бросков.