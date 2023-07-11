Песков: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

Возможное вступление Украины в НАТО «потенциально очень опасно для европейской безопасности», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 11 июля, предложил отменить для Украины «План действий по членству» (ПДЧ) в альянсе для ускорения ее принятия.

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет»,— прокомментировал это решение господин Песков во время пресс-колла.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба вчера, 10 июля, заявил, что НАТО согласилось принять Украину по упрощенной процедуре. Господин Столтенберг сегодня подтвердил эту информацию. При этом он констатировал, что НАТО признает наличие у Киева проблем при контрнаступлении.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер