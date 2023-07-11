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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 503-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 11 июля

ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию». Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией. Адвокат монастыря Украинской православной церкви Никита Чекман заявил, что идет захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

9:16. Комиссия Министерства культуры Украины опечатала помещение церковного магазина на территории Киево-Печерской лавры, пишет Союз православных журналистов.

8:56. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, устанавливающий те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, которые действуют и для военнослужащих, что позволит производить им страховые выплаты, сообщает ТАСС.

8:55. Член палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступит соавтором поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, запрещающей Джо Байдену отправлять кассетные боеприпасы на Украину.

8:53. Контакты между Россией и НАТО сейчас не осуществляются, сообщил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, канал через посольство между сторонами остается открытым.

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