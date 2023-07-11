Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению НАТО

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на публичном форуме альянса перед встречей его лидеров. Он рассказал, что предложил отменить для Украины «План действий по членству» (ПДЧ) в альянсе. По его словам, это позволит ей сократить процесс присоединения к НАТО. Вместе с тем он констатировал, что НАТО признает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении, ответом должно стать усиление военной поддержки Киева.

«План действий по членству» — это программа по принятию новых членов в НАТО. В рамках этого плана страна—кандидат должна выполнить все требования НАТО для соответствия стандартам альянса. Сейчас на стадии выполнения ПДЧ находится Босния и Герцеговина. Финляндия и Швеция присоединились к альянсу без выполнения ПДЧ.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета Украина-НАТО, а также отмена для Украины необходимости выполнения “Плана действий по членству”, что позволит ей сократить процесс (вступления в альянс.— “Ъ”)»,— сказал господин Столтенберг на саммите в Вильнюсе (цитата по «РИА Новости»).

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