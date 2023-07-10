Кулеба утверждает, что НАТО согласилось принять Украину по упрощенной процедуре

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что члены НАТО согласились принять Украину в альянс без выполнения плана действий по членству (ПДЧ). В НАТО пока не комментировали это сообщение. Источники западных СМИ, напротив, писали, что членство Украине на грядущем саммите альянса не предложат.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом»,— написал украинский министр в Twitter.

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в июне говорил, что членство Украины в НАТО поддерживают 20 из 31 стран блока. Он же сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный на 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины. Господин Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Источники Financial Times сообщали, что члены альянса не хотят обсуждать конкретные сроки принятия Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер