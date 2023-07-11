Киссинджер в беседе с пранкерами заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявил, что, по его мнению, за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина. Украинские власти свою причастность к подрыву газопроводов отрицают.

Российские пранкеры позвонили господину Киссинджеру по видеосвязи от имени украинского президента Владимира Зеленского. Во время разговора экс-госсекретаря Соединенных Штатов спросили о том, кто, по его мнению, виновен в диверсии на «Северных потоках».

«Если честно, я думал, это вы, Украина. Но я не стал бы вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика»,— отметил Генри Киссинджер. Видеозапись разговора с бывшим американским госсекретарем размещена в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.

Также Генри Киссинджер в разговоре с пранкерами заявил, что украинскому президенту не следует «мечтать о Крыме». По словам экс-госсекретаря, Вашингтон выступает за немедленное прекращение огня на Украине, но проведение мирных переговоров по урегулированию военного конфликта станет возможным только после того, как этого захочет Киев.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента. Они утверждают, что версия причастности Украины или некой «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение. Американский журналист Сеймур Херш высказывал мнение, что к подрыву газопроводов могут быть напрямую причастны власти США. Киев и Вашингтон заявляют, что к взрывам «Северных потоков» они не причастны.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в публикации «Ъ» «Кто подорвал трубу».

Александр Кислов