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«Трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков»

Генри Киссинджер и разные поколения отечественных политиков

27 мая исполняется 100 лет американскому государственному деятелю, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру. Он неоднократно приезжал в СССР и РФ и встречался с советскими и российскими лидерами: Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым, Владимиром Путиным. Генри Киссинджер и отечественные политики — в фотогалерее «Ъ».

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