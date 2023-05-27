«Трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков»

27 мая исполняется 100 лет американскому государственному деятелю, бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру. Он неоднократно приезжал в СССР и РФ и встречался с советскими и российскими лидерами: Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым, Владимиром Путиным. Генри Киссинджер и отечественные политики — в фотогалерее «Ъ».

