В офисе Зеленского заявили, что 20 стран НАТО формализовали поддержку членства Украины

20 стран НАТО формализовали свою поддержку вступления Украины в альянс, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Для членства в Североатлантическом альянсе необходима поддержка всех стран-участниц. В НАТО входит 31 государство.

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами»,— написал господин Жовква в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Замглавы офиса украинского президента рассказал о поддержке членства Украины в альянсе по итогам визита премьера Канады Джастина Трюдо в Киев. Господин Трюдо подписал совестную декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО, «когда позволят условия», отметил господин Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киев не получит членство в альянсе до завершения конфликта.

О перспективах вступления Украины в НАТО — в материале «Ъ» «НАТО быть внимательнее».

Леонид Уварчев