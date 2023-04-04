FT: НАТО пока игнорирует заявку Украины на вступление, но может удвоить ее финансирование

Страны—члены Североатлантического альянса не желают обсуждать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным газеты, многие члены альянса считают, что «во время войны об этом не может быть и речи».

«Письмо-заявка (Украины.— "Ъ") лежит на столе, и мы просто игнорируем ее. Ладно, прямо сейчас может быть, что членство — не вариант. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в него в долгосрочной перспективе»,— сказал FT неназванный дипломат одной из стран альянса.

Другой дипломат заявил, что НАТО не сможем предложить Украине членство в ближайшее время. «Мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Но у нас большой дефицит финансирования для этого... и нам нужны для этого значительные средства»,— добавил он.

Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в рамках которой пройдет церемония вступления Финляндии в альянс. Также на мероприятии должны обсудить увеличение вдвое программы финансовой поддержки Украины — с €250 млн до €500 млн в год. Помимо этого, пишет FT, министры обсудят «возможные альтернативы членству» Украине в альянсе.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Bloomberg сообщал, что Украину пока не намерены принимать в НАТО. При этом некоторые страны альянса настаивали на том, чтобы «предоставить Киеву более прямой путь» к членству, но консенсуса по этому вопросу не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».