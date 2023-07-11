«Известия»: Минпромторг прорабатывает обязательную сертификацию электросамокатов

Минопромторг разрабатывает возможность обязательной сертификации электросамокатов, следует из письма Министерства внутренних дел депутату Государственной думы Александру Якубовскому, которое есть в распоряжении «Известий».

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности»,— говорится в ответе Минпромторга на запрос издания.

Газета напоминает, что к продукции, подлежащей обязательной сертификации относятся товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества и природы.

1 февраля в России заработали правила сертификации электросамокатов и моноколес: скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничена 25 км/ч, обязательна функция автоматического замедления в парках. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 до 1,5 тыс. руб. Минпромторг уточнил «Известиям», что введенный стандарт пока что является добровольным.

По данным ГИБДД, в России с начала 2023 года по начало июля количество ДТП с участием электросамокатов и других СИМов выросло на 56%. Депутаты неоднократно выступали с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам. По их мнению, также необходимо ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет.

О том, какие ограничения в отношении использования СИМ предлагают власти,— в материале «Ъ FM» «Электросамокатам закручивают гайки».