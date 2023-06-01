Электросамокатам закручивают гайки

Власти придумали, где еще запретить электросамокаты. Им не место на пешеходных улицах, уверены депутаты «Единой России». Парламентарии также предлагают ограничить скорость устройств до 15 км/ч. Сервисы аренды утверждают, что уже давно ограничивают скорость. И большую опасность представляют владельцы личных самокатов. Как власти пытаются зарегулировать электросамокаты? И почему даже полный запрет не поможет? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Еще не было такого дня в этом сезоне, который бы обошелся без обсуждений электросамокатов в парламенте. Для депутатов это не просто проблема, но и прямая угроза. Даже более серьезная, как признался генерал Андрей Гурулев, чем дроны:

«Нас быстрее электрическими самокатами собьют на Охотном ряду, чем беспилотник прилетит».

«Надо перестать считать самокаты трехколесными детскими велосипедами», — согласился с Гурулевым его коллега Станислав Наумов. Или можно, как предложили в «Единой России», их с этими велосипедами уравнять, ограничив максимальную скорость. 15 км/ч — это оптимально, считают там. Не то, что нынешние 25 км/ч. А на пешеходных улицах электросамокаты стоит и вовсе запретить, говорит автор обращения в МВД и Минтранс, депутат Александр Якубовский:

«Люди не готовы к тому, что на пешеходной улице они могут встретить какое-то транспортное средство. Данные зоны не предназначены для каких-то других участников движения. Пешеходные дорожки выделены как раз именно для того, чтобы по ним ходили пешеходы. Зачастую рядом с ними находятся велодорожки. Поэтому в обозначенных для пешеходов зонах электросамокатов быть не должно».

Сервисы проката утверждают, что и так запрещают движение на определенных участках, например, вокруг Кремля, в Зарядье, есть зоны с ограничением скорости до 15 км/ч — в районе того же пешеходного Арбата, о котором так беспокоятся депутаты. Можно ограничить скорость хоть до нуля, говорит сооснователь проекта по аренде самокатов E-Motion Константин Кокуш. Но это не пойдет на пользу городу, считает собеседник “Ъ FM”:

«Можно сделать и 5 км/ч, такая возможность есть у любого прокатного сервиса. Но мне кажется, что все эти ограничения не нужно вводить, это приведет к деградации и городской среды, и сервисов. То есть мы идем на поводу у консервативной части городского населения. Думаю, горожан нужно обучать корректной езде, к взаимоотношению самокатчиков и пешеходов, но не запрещать движение».

Сенатор Андрей Клишас предлагал и вовсе запретить электросамокаты везде, кроме парков. Его тогда поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но он и новое предложение от депутатов оценил: «предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий». По данным той же «Единой России», только в Москве с начала года их произошло уже 60. А в 2022 году по всей стране число аварий с участием СИМ достигло почти 1 тыс., 19 человек погибли. Нарушители рискуют оказаться в черном списке, говорит директор по коммуникациям сервиса Urent Алена Сухаревская:

«Вместе с нашим партнером — компанией "Ингосстрах" — мы размещаем информационные карточки с правилами дорожного движения. Чем больше людей увидят ПДД, тем тщательнее они будут их соблюдать. Только потом, скажем так, мы перейдем к карательным мерам. Когда мы получаем от ГАИ или МВД обращение с фиксированными нарушениями ПДД, мы выносим предупреждение или можем заблокировать человеку доступ к нашему сервису».

Перед глазами парижский опыт: там провели референдум и запретили работу сервисов кикшеринга. Регулярные опросы Superjob показывают, что и в городах России такой сценарий возможен — противников немало. Но и без всяких запретов в стране растут продажи личных электросамокатов — плюс 43% по итогам первого квартала год к году. А их уже так просто не зарегулируешь.

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