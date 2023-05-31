В «Единой России» предложили запретить самокаты на пешеходных улицах и ограничить их скорость до 15 км/ч

Депутаты «Единой России» направили в Минтранс и МВД обращение с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам, сообщают «Известия». Также предлагается ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры хотят ввести для электровелосипедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В обращении за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского говорится, что сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. Однако авторы инициативы считают, что правила дорожного движения, «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков».

В письме уточняется, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растет каждый год: в 2019 году было зафиксировано 147 таких ДТП, в 2020 — 430, в 2021 — 704, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибло 19 человек, пострадал 941. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах господин Якубовский объяснил тем, что они предназначены для прогулок, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов.

С 1 марта на электросамокате запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью более 25 км/ч, также необходимо уступать дорогу пешеходам. За нарушения правил ПДД владельцу СИМ может грозить штраф от 800 до 1,5 тыс. руб. По итогам первого квартала 2023-го продажи электросамокатов в России выросли на 43% год к году, до 24,5 тыс. устройств. Ритейлеры рассчитывают на увеличение продаж и в следующем квартале из-за сезонного спроса.

Подробности — в материале «Ъ» «Гражданам покатило».

Лаура Кеффер