В «Единой России» предложили запретить самокаты на пешеходных улицах и ограничить их скорость до 15 км/ч

Депутаты «Единой России» направили в Минтранс и МВД обращение с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам, сообщают «Известия». Также предлагается ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры хотят ввести для электровелосипедов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В обращении за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского говорится, что сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. Однако авторы инициативы считают, что правила дорожного движения, «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков».
В письме уточняется, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растет каждый год: в 2019 году было зафиксировано 147 таких ДТП, в 2020 — 430, в 2021 — 704, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибло 19 человек, пострадал 941. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах господин Якубовский объяснил тем, что они предназначены для прогулок, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов.
С 1 марта на электросамокате запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью более 25 км/ч, также необходимо уступать дорогу пешеходам. За нарушения правил ПДД владельцу СИМ может грозить штраф от 800 до 1,5 тыс. руб. По итогам первого квартала 2023-го продажи электросамокатов в России выросли на 43% год к году, до 24,5 тыс. устройств. Ритейлеры рассчитывают на увеличение продаж и в следующем квартале из-за сезонного спроса.
Подробности — в материале «Ъ» «Гражданам покатило».